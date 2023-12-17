Prefabrik ev ve konteynerde yüzde 1 KDV uygulamasında son günler Bu yılın sonuna kadar prefabrik ev ve konteyner alımında yüzde 1 KDV uygulaması geçerli idi. Bu avantajdan yararlanmak için son günlere girildiği için talep patlaması yaşanıyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Cumhurbaşkanlığının 14 Şubat'ta yayınlanan kararında, prefabrik yapı ile konteynerlerin, olağanüstü hal ilan edilen illerde kullanılmak üzere 31 Aralık'a kadar afetzedeler ile KDV Kanunu'nun 17. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara tesliminde yüzde 1 KDV uygulanması öngörülmüştü.

Özellikle deprem sonrası barınma ihtiyaçlarını karşılamada vatandaşa büyük kolaylıklar sağlayan prefabrik ev ve konteyner alımında yüzde 1 KDV uygulaması ay sonunda sona erecek.

Prefabrik ev ve konteyner talebinde son günler

Sektör, prefabrik ev ve konteyner talebinde "son günler" yoğunluğu yaşıyor ve tüketicilerde KDV kaynaklı taleplerin öne çıktığı bilgisi paylaşıyor.

KDV avantajından yararlanmak isteyen vatandaşların çoğunun deprem bölgesi ağırlıkta olduğunu belirtiliyor.

"Yüzde 1 KDV uygulaması faydalı oldu"

Söktör temsilcileri uygulama ile ilgili şu görüşleri aktarıyor:

Yüzde 1 KDV uygulaması ağır deprem yıkımıyla karşılaştığımız bir süreçte vatandaşımız için oldukça faydalı oldu. Devletimizin bu konuda öncülük ederek ilk günlerden bu uygulamayı getirmesi çok isabetli bir karardı. Prefabrik ev ve konteyner alımında yüzde 1 KDV uygulamasında son günlere girildiğinden, müşterilerimizde KDV kaynaklı talepler öne çıkıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)