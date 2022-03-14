Sıfır konut satışlarının payı yüzde 30 seviyelerine kadar düştü

Emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Oturulan konuta sahip olanlar geçen yıla göre 1 puan azalarak yüzde 57,8 hesaplandı." dedi.

2021'in son aylarında ekonomide yaşanan dalgalanmalar 2022 yılında da etkisini sürdürüyor.

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaşla birlikte dış piyasadaki hareketlilik iç piyasaya da yansıdı.

Bu kapsamda inşaaat sektöründeki maliyet artışı nedeniyle müteahhitler yeni projelerden uzaklaştı. Ellerindeki projeyi her geçen gün zamlanan malzemelerle bitirmeye çalışan yetkililerin yeni projelerden uzak durmasıyla konut üretimi yavaşladı.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ 1 YILDA ÜZDE 79 ARTTI

Oturulan konuta sahip olanların geçen yıla oranla 1 puan azalarak yüzde 57,8 olarak hesaplandığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de inşaat maliyet endeksi son bir yılda yüzde 79,91 arttı.

"MALZEME ENDEKSİNDE YÜZDE 98 ARTIŞ YAŞANDI"

Konut sahibi olmanın son dönemde gittikçe zorlaştığını ifade eden emlak uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “İnşaat maliyet endeksi 2022 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,91 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 98,20, işçilik endeksi yüzde 41,02 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son verilerine göre de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,6 oranında artan konut fiyat endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 17,9 oranında artış gösterdi” dedi.

"FAHİŞ ARTIŞLAR SEKTÖRDE CİDDİ DARALMA YAŞATIYOR"

Toplam konut satışları içinde sıfır konut satışlarının payının yüzde 30 seviyelerine kadar düştüğünü ifade eden Özelmacıklı, “Pandemi nedeniyle inşaat maliyetlerinde yaşanan fahiş artışlar sektörde ciddi daralma yaşatıyor. Buna bir de kamuya iş yapan müteahhitlerin yaşadığı finansal problemler eklenince sektör daha da olumsuz etkileniyor. Maketten konut satışına getirilecek yeni düzenlemelerin de müteahhitlerin girişimciliğini etkilemeyecek boyutta olması önemli” diye konuştu.

"SATILIK KONUT METREKARE FİYATI 7 BİN TL'YE ULAŞMIŞ"

BETAM işbirliği ile hazırlanan rapora da değinen Özelmacıklı, “Rapora göre geçen yılın şubat ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yüzde 119,3 artarak 7 bin 965 TL seviyesine ulaşmış. Ayrıca ocakta 18 puan yükselen yıllık artış hızı şubatta 10,2 puan seviyesinde. Yeterli arz sağlanabilirse fiyatlarda bir miktar daha normalleşme görülebilir” dedi.