Tokat’ta '100 bin sosyal konut' projesindeki 300 daire tamamlandı

TOKİ tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ndeki daireler 1 yıllık süreçte tamamlandı. Konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli ailelere yönelik "100 Bin Sosyal Konut" projesini duyurmuştu.

TOKİ tarafından geliştirilen projeler sayesinde, konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara kolaylıklar sağlanıyor.

Yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun yapılan konutlar depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

300 konut hazır

Proje kapsamındaki Tokat'ın Turhal ilçesinde, 18 Mart 2021'de temeli atılan 300 konutluk projede sona yaklaşıldı.

2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 15 blokluk projede daireler 1 yıllık süreçte tamamlandı.

Daireler sahiplerini bekliyor

Site içerinde bulunan 100 kişilik cami, ticaret merkezi ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daireler, hak sahiplerine teslim edilecek.

İHA'nın aktarımına göre; projeyi yakından inceleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, geçtiğimiz hafta açıklanan ‘’İlk Evim İlk İş Yerim’’ projesi dahilinde Turhal’a yapılacak olan konutlarla da ilgili bilgi verdi.

"İlçemize 100 adet konut daha kazandıracağız"

Bekler, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan bu projeye biz de yaptığımız çalışmalar sonucunda inşallah Turhal ilçemize 100 adet konut daha kazandıracağız. 5 tanesi şehit ve gazi yakınlarına 5 tanesi engellilere 20 tanesi engellilere 20 tanesi de gençlere tahsis olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.