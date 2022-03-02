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    TOKİ Sinop'ta konut sahiplerini 3 Mart'ta belirleyecek

    Boyabat ilçesinde proje kapsamında inşa edilen konutlar kura çekimiyle belirlenecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 16:03
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 16:39
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    TOKİ Sinop'ta konut sahiplerini 3 Mart'ta belirleyecek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Sinop'un Boyabat ilçesinde 131 adet konut inşa edildi.

    Proje kapsamında tamamlanan 12 adet konut siçin kura çekimi yapılacak.

    21-25 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan projede konutlar 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı.

    NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞECEK

    2+1 konutlardan 10 adedi, 3+1 konutlardan ise 2 adedi için hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirilecek.

    Koronavirüs tedbirleri gereği katılımcının olmayacağı kura çekimi, noter huzurunda 3 Mart 2022 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

    TOKİ Sinop ta konut sahiplerini 3 Mart ta belirleyecek #1

    KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

    Konut projesine katılan vatandaşlar, canlı yayınlanacak olan kura çekimini takip edebilecekler.

    TOKİ Sinop ta konut sahiplerini 3 Mart ta belirleyecek #2


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