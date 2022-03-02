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- TOKİ Sinop'ta konut sahiplerini 3 Mart'ta belirleyecek
TOKİ Sinop'ta konut sahiplerini 3 Mart'ta belirleyecek
Boyabat ilçesinde proje kapsamında inşa edilen konutlar kura çekimiyle belirlenecek.
- Haber Merkezi
- 02.03.2022 - 16:03
- Güncelleme : 02.03.2022 - 16:39
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Sinop'un Boyabat ilçesinde 131 adet konut inşa edildi.
Proje kapsamında tamamlanan 12 adet konut siçin kura çekimi yapılacak.
21-25 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan projede konutlar 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı.
NOTER HUZURUNDA GERÇEKLEŞECEK
2+1 konutlardan 10 adedi, 3+1 konutlardan ise 2 adedi için hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirilecek.
Koronavirüs tedbirleri gereği katılımcının olmayacağı kura çekimi, noter huzurunda 3 Mart 2022 tarihinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK
Konut projesine katılan vatandaşlar, canlı yayınlanacak olan kura çekimini takip edebilecekler.