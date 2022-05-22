Hıdırnebi Yaylası'nda gerçekleştirilen yıkımda bazı vatandaşlar yıkımın kendilerine tebliğ edilmediğini söyleyip, duruma tepki gösterdi.

Doğu Karadeniz'in gözde yayları zaman içinde çarpık yapılaşmaya maruz kaldı.

Bölgenin doğal güzellikleri, yerini betonlaşmaya bıraktı.

Gidişat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepkisini çekti...

Erdoğan, Doğu Karadeniz'in yaylalarındaki kaçak yapılaşmalar için belediyelere yıkım talimatı vermişti.

Bu kapsamda; Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda 20'ye yakın kaçak yapı yıkılırken, bölgede 100 yapının daha yıkılacağı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; Akçaabat Kaymakamlığı kararıyla Hıdırnebi Yaylası'nda sabahın erken saatlerinde kaçak ev ve baraka iş makineleri ile yıkılırken bazı vatandaşlar yıkım için kendilerine haber verilmediğini iddia etti.

Kaçak yapısı olanlar yıkıma tepkili

Yayla sakinlerinden Yücel Gedikli kendilerine haber verilmeden yazılı belge gönderilmeden yıkım yapıldığını iddia ederek "Bunlar bizim yayla evlerimiz, alt kısmında hayvanlarımız üst kısmında bizler kalıyoruz orijinali bu. Bize haber verilmeden hiçbir yazılı belge gönderilmeden sabahın saat 4-4.30’unda yıkıldı. Partili partisiz hangisi olursa olsun devlet büyüklerime saygım sonsuz. Türkiye Cumhuriyetini yönetiyorsa ben onun vatandaşıyım.

Trabzon’daki kaçak yapıların yıkımına tepki ViDEO



"Bize hiçbir şey tebliği edilmedi"

Bu şekilde 100 tane olduğu söyleniyor. Edindiğim bilgilere göre, 100 civarında yıkılması gereken evler olduğunu duydum. Yıkımlar devam edecek dediler. Biz buraya çoğunlukla hayvancılık için geliriz, hayvancılık bittiği için bugünkü durumlar ortada. Savcılık bize bir kâğıt gönderir devletin mahkemeleri var orada yargılarsın, bundan kaçmanın bir anlamı yok. Bize hiçbir şey tebliği edilmedi." diye konuştu.