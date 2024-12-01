Türkiye genelinde yapılan dairelerin ölçüleri küçüldü

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Yaşam tarzı ve maliyetler inşaat sektörünü şekillendirdi.

Gençlerin yalnız yaşaması, hane halkı sayısındaki düşüş, ve artan maliyetler dairelerin küçülmesine neden oldu.

2000’lerin başında 130 metrekarenin üzerinde olan ortalama konut büyüklüğü 2024’te 104 metrekareye kadar indi.

Apartman dairelerinde ortalama büyüklük 97 metrekareye kadar düştü.

Bu durum böyle de kalmayacak. Uzmanlara göre evler küçülmeye devam edecek.

Belediyelerin yeni konut inşası için verdiği yapı ruhsatlarından yola çıkılarak Türkiye’nin ortalama ev büyüklüğü haritası çıkarıldı.

İşte konut büyüklüklerinde yaşanan değişim:

130 METREKAREDEN 104 METREKARAYE

2000’li yılların başında 136 metrekareye çıkan, 2010-2020 yıllarında 115-120 metrekare bandında olan yapı ruhsatına göre ortalama konut büyüklüğü, bu yılın ilk 9 ayındaki verilere göre 104 metrekareye kadar düştü.

Türkiye genelinde ortalama konut büyüklüğü 71 ila 171 metrekare arasında değişiyor.

EN GENİŞ DAİRELER ANKARA'DA

Ankara, İzmir ve İstanbul'a bakıldığında Ankara ortalama 130 metrekare ile açık ara önde. İstanbul’da ortalama büyüklük 98, İzmir’de 84 olarak belirlendi.

ÜLKE GENELİNDE EN GENİŞ DAİRELERİN OLDUĞU İLLER

Türkiye genelinde en geniş evler 171 metrekare ile Gaziantep’te. Onu 139 metrekare ile Kayseri ve 130 metrekare ile Ankara, Malatya ve Trabzon; 127 metrekare ile Şırnak, 126 metrekare ile de Adıyaman ve Van izliyor. En küçük metrekare ortalaması ise beklenenin aksine Urfa’da karşımıza çıkıyor. Urfa’da ortalama büyüklük 71 metrekare olurken onu 74 ile Aksaray, 82 metrekare ile Kilis, 83 metrekare ile Antalya ve Samsun, 84 metrekare ile İzmir, 85 metrekare ile Tekirdağ takip ediyor.

100 METREKARENİN ALTINA DÜŞTÜ

Yıllar içinde yaşanan değişime müstakil konut ve daire ayrımıyla bakıldığında müstakil evlerin büyüdüğü, apartman dairelerinin ise küçüldüğü görülüyor. 2010’da 165, 2020’de 186 metrekare olan ortalama müstakil konut büyüklüğü 2023’te 224 metrekareye çıktı, bu yıl ise 212 metrekare oldu. 2021-2023 arasında yaşanan artışta pandemi sonrası artan müstakil yaşam isteği etkili oldu.

Öte yandan 2010’da 121, 2020’de 111 metrekare olan ortalama apartman dairesi büyüklüğü 2023 yılında 98, bu yıl ise 97 metrekareye geriledi.