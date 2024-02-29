Türkiye'nin en fazla konut satışı yapılan 20 ilindeki fiyatlar Satılık konut ilan sayısı hem ülke genelinde hem de şehirler bazında azaldı. Konut satışlarında da gerileme yaşanıyor. Mevcut satışlarda da rakamlar inişe geçti. Bu şartlarda hangi ilde konut fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor.

Özel Haber

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2024'ün ocak ayında toplam 80 bin 308 konut satıldı. Bunlardan 25 bin 263'ü birinci el, 55 bin 45'i ise ikinci el oldu.

Son açıklanan verilerden Türkiye'de en fazla konut satılan ilk 20 kenti sıraladık.

Türkiye genelinde ortalama konut fiyatının 3 milyon 92 bin 700 TL'ye ve metrekare satış fiyatının da 23 bin 790 TL’ye yükseldiği biliniyor.

En fazla konut satılan bu kentlerdeki 2+1 özelliklere sahip 100 metrekare bir dairenin ortalama fiyatlarını araştırdık.

Konut fiyatlarını birçok faktör etkiliyor

Konut fiyatları dairesinin bulunduğu semte, inşaat kalitesine, dairenin ulaşım noktalarına olan yakınlığına, birinci ya da ikinci il olmasına göre değişiklik gösteriyor.

Yayınlanan ilanlardan, raporlardan ve uzmanların açıklamalarından yola çıkarak Türkiye'de en fazla konut satılan illerdeki ortalama konut fiyatlarını şöyle sıralaladık:

İstanbul: 3 milyon 500 TL

1- İstanbul'da 13 bin 423 konut satıldı.

2023 aralık ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 73 oldu.

Ankara: 2 milyon 600 bin TL

2- Ankara'da 6 bin 709 konut satıldı.

Ankara’da konut fiyatları bir yılda yüzde 102 arttı. Ankara'da ortalama konut fiyatı 2 milyon 570 bin TL, metrekare fiyatı ise 19 bin 770 TL seviyesinde.

Antalya: 4 milyon 250 bin TL

3- Antalya'da 5 bin 250 konut satıldı.

Büyükşehirlerde ortalama konut metrekare satış fiyatı 36 bin 262 TL, ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 170 bin 130 TL olarak tespit edildi.

İzmir: 3 milyon 800 bin TL

4- İzmir7de 4 bin 131 konut satıldı.

İzmir 2023’ü yüzde 78’lik değer artışı ile kapattı. Yıl sonu itibarıyla kentte ortalama metrekare satış fiyatı 30 bin 39 TL, ortalama konut fiyatı ise 3 milyon 754 bin TL oldu.

Bursa: 2 milyon 850 bin TL

5- Bursa'da 3 bin 47 konut satıldı.

Mersin: 2 milyon 900 bin TL

6- Mersin'de 2 bin 605 konut satıldı.

Gaziantep: 2 milyon 764 bin TL

7- Gaziantep'te 2 bin 290 konut satıldı.

Konya: 2 milyon 300 bin TL

8- Konya'da 2 bin 2 konut satıldı.

Kocaeli: 2 milyon 100 bin TL

9- Kocaeli'de 1 bin 969 konut satıldı.

Kayseri: 2 milyon 850 bin TL

10- Kayseri'de 1 bin 888 konut satıldı.

Şanlıurfa: 2 bin 400 TL

11- Şanlıurfa'da 1 bin 769 konut satıldı.

Tekirdağ: 2 bin 450 TL

12- Tekirdağ'da 1 bin 747 konut satıldı.

Adana: 2 milyon 300 bin TL

13- Adana'da 1 bin 673 konut satıldı.

Samsun: 2 milyon 600 bin TL

14- Samsun'da 1 bin 640 konut satıldı.

Balıkesir: 2 milyon 150 bin TL

15- Balıkesir'de 1 bin 644 konut satıldı.

Aydın: 1 milyon 950 bin TL

16- Aydın'da 1 bin 444 konut satıldı.

Sakarya: 2 milyon TL

17- Sakarya'da 1 bin 370 konut satıldı.

Manisa: 1 milyon 850 bin TL

18- Manisa'da 1 bin 243 konut satıldı.

Diyarbakır: 1 milyon 966 bin TL

19- Diyarbakır'da 1 bin 212 konut satıldı.

Eskişehir: 2 milyon 700 bin TL

20- Eskişehir'de 1 bin 132 konut satıldı.