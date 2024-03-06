Vergi vermeyen ev sahibi kalmayacak Kirasının vergisini ödemeyen 2 milyona yakın ev sahibini bulmak için harekete geçildi. Beyanname süresi bitmeden evi kirada olan mal sahiplerinin doğru beyan vermesi bekleniyor.

Özel Haber

Milyonlarca gayrimenkul sahibi için başlayan kira beyanname verme süreci 1 Nisan’a kadar devam edecek.

Beyannameler sonrasında mal sahiplerinin ödeyeceği vergi tutarı belli olacak.

Bu yıl alınan tedbirlerle kira vergisi gelirinin artırılması amaçlanıyor.

Bu nedenle kiracılar da sürece dahil edildi. Böylece iki tarafın verdiği bilgiler karşılaştırılacak.

Kira gelirini göstermeyenler ortaya çıkacak.

İşte kira beyannamesi verilirken dikkat edilecek noktalar:

-2023'te konuttan yıllık 21 bin lira, iş yerinden 150 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

-Vergiden masraflar düşülebilecek.

-Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, kazançların toplamı 550 bin lirayı aşanlar, kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan yararlanamayacak.

-Yurt dışında yaşayan vatandaşlarda kira gelir beyannamesi verecek.

-Birden fazla kişinin meskene ortak olması halinde, şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.

-Vergisini beyan etmeyenler 21 bin lira istisnadan yararlanamayacak ve çıkan verginin iki katını ceza olarak ödeyecek.

-Beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde bir de usulsüzlük cezası kesilecek.

-Mülk sahiplerinin istenmeyen durumların yaşanmaması için GİB'in internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurması ve Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşması gerekiyor.