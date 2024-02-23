Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 8,8 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.
Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16 ve yüzölçümü yüzde 8,8 arttı.
Toplam yüzölçümün yüzde 55,9'u konut alanı olarak gerçekleşti
Belediyeler tarafından 2023 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 60,3 milyon metrekare iken; bunun 33,7 milyon metrekaresi konut, 12,8 milyon metrekaresi konut dışı ve 13,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
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