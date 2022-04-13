Doğaseverlerin yeni tercihi: Tiny house

Aslında taşınabilir bir ev sistemi olan 'tiny house' sade ve özgür bir yaşam konforu isteyenler tarafından oldukça ilgi görüyor.

Günden güne popülerleşen ve adını sıklıkla duymaya başladığımız minimalist evlerden biri de tiny house.

"Yürüyen ev" ismiyle de kullanılan tiny house, küçük boyutlu ve sade olmasının yanı sıra doğanın içerisinde ev rahatlığı imkanı sunuyor.

Üstelik evinizi seyahat etmek istediğiniz her yere taşıyabilme özelliğine sahip.

Ev konforunda yaşam alanı sunuyor

2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz sırasında batı ülkelerinde gelişmeye başlayan, daha az masrafla, ve çevreye daha az zarar vererek yaşamak için üretilir.

Dünyada da sıklıkla tercih edilen bu tarz evler, 10 metrekare ile 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanmıştır ve tek katlıdır.

Taşınabilir ev

Çok katlı bir yapının bu şartlar altında ayakta kalması riskli olduğundan her zaman tek katlı olarak üretilmektedir.

Eğer ebatları büyükse sabit olarak da üretilebilmektedir. Mobil Tiny House'lar ise plakalı, ruhsatlı ve trafiğe kayıtlıdır. Bu sayede dilediğiniz yere park edip ev konforu yaratabilirsiniz.