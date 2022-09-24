Yeni Yusufeli'nde kamu binalarının tamamlanmasının ardından sahip sahiplerine teslim edilmeyen son 7 konutun kaldığı açıklandı. Öte yandan bölgedeki ilk iş yeri ise hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin en büyük iskan projesi olan Yeni Yusufeli'nde çalışmalar sürüyor.

Temeli 26 Şubat 2013'te atılan projede, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

Geçtiğimiz hafta yeni yerleşim yerinde ilk Cuma Namazı kılınarak taşınmalar başlamıştı.

Kamu binaları tamamlandı

Hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binalarının inşaat çalışmaları sona ermişti.

Öte yandan yeni yerleşim yerinde çalışmalar hız kesmeden devam ederken, anahtarlarını teslim alaman son 7 hak sahibi kaldı.

İlk iş yeri hizmete girdi

Hakan Koçak isimli vatandaş yeni ilçede hizmet verecek olan kafeteryasını faaliyete soktu.

İHA'nın aktarımına göre; böylelikle yeni ilçenin ilk esnafı olmuş oldu.

Yeni Yusufeli’nin ilk iş yeri faaliyete geçti VİDEO



"Ufak tefek eksiklerimiz var"

Koçak burada yaptığı açıklamada “Eski ilçeden ayrılmanın hüznümü yaşıyoruz fakat yeni yerimize taşınmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet ufak tefek eksiklerimiz var ama elimizi taşın altına koyarak birlikte bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Esnaf arkadaşlarımızı da bir an önce buraya davet ediyorum. Buna ihtiyacımız var. Burası gerçekten çok güzel bir ilçe olmuş” dedi.