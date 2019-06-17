Emlakçıda belge aranacak

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’e göre, emlakçılar artık "Mesleki Yeterlilik Belgesi" olmadan çalışamayacak.

5 ARALIK SON

Yetki belgelerini henüz almayanların ise biraz acele etmesi gerekiyor. Belgeleri almak için son gün 5 Aralık olarak belirlendi.

Yeterlilik Belgesi, TOBB MEYBEM tarafından 81 il ve 160 ilçede Oda ve Borsalar aracılığıyla veriliyor.

4 BİN LİRALIK CEZA

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olamadan hizmet vermeye devam eden şirketler, 4 bin lira ceza ödeyecek.