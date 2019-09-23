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Emniyet kemeri takmayanlar simülasyon araca bindi

Marmaris'te, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde emniyet kemeri takmayan sürücüler, ceza kesilmeyip, simülasyon aracına bindirildi. Kaza sırasında olanlar simülasyon ile anlatıldı.

DHA | 23.09.2019 - 17:51..
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Marmaris Emniyet Müdürlüğü'nce ilçeye, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden, kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracı getirildi.

CEZA YERİNE SİMÜLASYON

Araç, Kordon Caddesi'ne konuldu. Bu sırada trafik ekipleri, Atatürk ile Kordon caddelerinin kesiştiği kontrolsüz kavşakta, emniyet kemeri denetimi yaptı. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücüler, ceza kesilmeyerek, otomobillerinden indirilip, simülasyon aracına bindirildi.

Emniyet kemeri takmayanlara, ceza yerine simülasyon İZLE

"HERKES EMNİYET KEMERİ TAKMALI"

Kaza sırasında, kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığı gösterildi. Simülasyon aracına bindirilenlerden inşaat ustası Ahmet Aydın, "Şehir içinde emniyet kemeri takmadım, takmam lazımdı. Emniyet kemeri takmayınca nasıl olacağını, canlı olarak gördüm. Herkes emniyet kemeri takmalı." dedi.

Emniyet kemeri takmayanlar simülasyon araca bindi

Emniyet yetkilileri ise trafik güvenliğinin önemini anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

Emniyet kemeri takmayanlar simülasyon araca bindi

Emniyet kemeri takmayanlar simülasyon araca bindi

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