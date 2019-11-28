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Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklikler kabul edildi

Polis teşkilatında birçok değişikliğin yapıldığı kanun teklifini içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Teklif'in ilk 10 maddesi kabul edildi.

AA | 28.11.2019 - 02:36..
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Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklikler kabul edildi

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklifin birinci bölümünde yer alan ve kabul edilen maddeler, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler yapıyor:

2. SINIF MÜDÜR, TERFİ İÇİN 2 YIL DAHA BEKLEYECEK

-2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor.

-Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi 4 yıl uzatılabilecek.

Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklikler kabul edildi

KOMİSER YARDIMCILIĞINDA 45 YAŞ ALTI

-Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan 45 yaşından gün almama şartı kaldırılacak.

ÖDÜLLER

-Emniyet personeli, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle taltif edilecek.

İL DIŞI GÖREVLENDİRMELER

-İhtiyaç halinde polis çevik kuvvet birimlerinin yanı sıra diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli de geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek.

Emniyet Teşkilatı Kanununda değişiklikler kabul edildi

KAYIP VE ALIKONULAN PERSONELİN AİLELERİNE AYLIK

Terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan, alıkonulan emniyet personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

Polis Akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılık kaldırılarak üniversite mezunu amirler (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak.

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