En çok ziyaret edilen kültür durakları açıklandı

Türkiye'de müzelere ve ören yerlerimizde hayata geçirdiğimiz restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışı, kültür rotalarına olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor.

Kültürel mirasa gösterilen yoğun ilgi özel günlerde daha çok artıyor.

Bu ilginin en somut yansımalarından birini de Kurban Bayramı tatili boyunca yaşandı.

KÜLTÜR ROTALARI ZİYARETÇİLERLE DOLDU

Türkiye’nin dört bir yanındaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu.

Tatil boyunca müze ve ören yerlerimizde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçiyi ağırlandı.

KÜLTÜR DURAKLARINDA ZİYARETÇİ SAYILARI

Bayramda en çok ziyaret edilen kültür duraklar:

1- Efes Ören Yeri: 119 bin 143 ziyaretçi

2- Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri: 113 bin 34 ziyaretçi

3- Göbeklitepe Ören Yeri: 65 bin 446 ziyaretçi

4- Zelve-Paşabağlar Ören Yeri: 55 bin 492 ziyaretçi

5- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi: 48 bin 843 ziyaretçi