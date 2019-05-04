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En güzel atların yetiştiği yer: Sultansuyu Harası

Türkiye'nin en iyi yarış atları, 500 bin dolara yakın fiyatlarla Sultansuyu Harası'nda bulunuyor.

Haber Merkezi | 04.05.2019 - 12:53..
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En güzel atların yetiştiği yer: Sultansuyu Harası

Malatya'nın Akçadağ ilçesi sınırları içinde bulunan Sultansuyu Harası, 1865 yılında Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adıyla kuruldu. Çiftlikatu Hümayun, Osmanlı İmparatorluğu’nda padişah çiftliklerine deniyordu.

1915 yılına gelindiğinde Hara, 1928 yılında ise Sultansuyu Harası ismini aldı.

SAFKAN ARAP ATLARI

1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren hara, safkan Arap atlarıyla ünlü olmakla beraber, yöre çiftçisine tarım ve hayvancılık alanında destek de sağlamakta.

En güzel atların yetiştiği yer: Sultansuyu Harası

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ATLARI YETİŞTİRİLİYOR

Safkan Arap atı yetiştiriciliği ve sığırcılık faaliyetleri yapılan Sultansuyu Harası yakınındaki Sultansuyu Barajı ve çevresinde piknik yapma ve dinlenme imkânı da bulunuyor.

En güzel atların yetiştiği yer: Sultansuyu Harası

ATLAR YARIM MİLYON DOLARDAN SATIŞA SUNULUYOR

Zaman ilerledikçe artık en iyi yarış atlarının temin edildiği stratejik bir merkez durumuna geldi. Buradaki atlar, genellikle yarış atı olmak üzere açık artırmalarla yarım milyon dolara kadar çok yüksek rakamlara satılıyor.

En güzel atların yetiştiği yer: Sultansuyu Harası

En güzel atların yetiştiği yer: Sultansuyu Harası

En güzel atların yetiştiği yer: Sultansuyu Harası

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