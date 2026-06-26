En tehlikeli mayo renkleri sıralandı: Su altında görünmüyorlar
Yaz aylarında havuz ve deniz sezonunun başlamasıyla birlikte bikini ve mayo alışverişleri de başladı. Bazı mayo renklerinin su altında neredeyse görünmez olması nedeniyle tercih edilmemesi gerekiyor. İşte, en tehlikeli mayo renkleri...
Okulların da kapanmasıyla birlikte tatil sezonu resmen başladı.
Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte milyonlarca kişi serinlemek için havuz ve denizlere akın ediyor.
Su konusunda dikkatli olmak özellikle çocuklar denize havuza girerken tedbirleri sıkı tutmak gerekiyor.
Su güvenliği uzmanlarının yaptığı görünürlük testleri, bazı renklerin su altında fark edilmesini ciddi şekilde zorlaştırdığını ortaya koydu.
Özellikle çocuklar için mayo seçerken yalnızca model ve desenin değil, rengin de hayati önem taşıdığı belirtiliyor.
Güvensiz mayo renkleri:
Su güvenliği testlerinde görünürlüğü en düşük renkler genellikle şunlardır:
- Açık mavi
- Beyaz
- Gri
- Siyah (özellikle gölgeli veya derin sularda)
- Lacivert
- Pastel tonlar
Bu renkler özellikle dalgalı su, gölge veya derinlik arttığında fark edilmesi en zor mayolar arasında gösteriliyor.
En güvenli mayo renkleri:
- Neon turuncu
- Neon sarı
- Neon yeşil
- Parlak pembe
- Fosforlu kırmızı
*Parlak renkli mayo seçmek güvenliği artırabilir ancak hiçbir zaman yetişkin gözetiminin yerini tutmaz.