En tehlikeli mayo renkleri sıralandı: Su altında görünmüyorlar

Okulların da kapanmasıyla birlikte tatil sezonu resmen başladı.

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte milyonlarca kişi serinlemek için havuz ve denizlere akın ediyor.

Su konusunda dikkatli olmak özellikle çocuklar denize havuza girerken tedbirleri sıkı tutmak gerekiyor.

Su güvenliği uzmanlarının yaptığı görünürlük testleri, bazı renklerin su altında fark edilmesini ciddi şekilde zorlaştırdığını ortaya koydu.

Özellikle çocuklar için mayo seçerken yalnızca model ve desenin değil, rengin de hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Güvensiz mayo renkleri:

Su güvenliği testlerinde görünürlüğü en düşük renkler genellikle şunlardır:

Açık mavi

Beyaz

Gri

Siyah (özellikle gölgeli veya derin sularda)

Lacivert

Pastel tonlar

Bu renkler özellikle dalgalı su, gölge veya derinlik arttığında fark edilmesi en zor mayolar arasında gösteriliyor.

En güvenli mayo renkleri:

Neon turuncu

Neon sarı

Neon yeşil

Parlak pembe

Fosforlu kırmızı

*Parlak renkli mayo seçmek güvenliği artırabilir ancak hiçbir zaman yetişkin gözetiminin yerini tutmaz.