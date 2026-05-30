Enerji Bakanları, dünya enerji gündemini İstanbul’da tartışacak

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek Sıfır Atık Forumu kapsamında Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu gerçekleştirilecek.

Oturumda enerji verimliliği, enerji dönüşümü ve iklim diplomasisinin en kritik başlıkları İstanbul’da masaya yatırılacak.

ALPARSLAN BAYRAKTAR EV SAHİPLİĞİNE, ENERJİ BAKANLARI İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek oturumda; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları, döngüsel ekonomi uygulamaları, atıkların enerji süreçlerine entegrasyonu, kaynak verimliliği ve enerji güvenliği gibi stratejik konular küresel ölçekte ele alınacak.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ VE ÇEVRE POLİTAKALRINDAKİ YAKLAŞIMI ULUSLARARASI ÖLÇEKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Enerji sektöründe sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılmasının ele alınacağı oturumda; biyokütleden atık ısı geri kazanımına, jeotermal enerji uygulamalarından alternatif ham madde kullanımına kadar birçok yenilikçi uygulama örneği de uluslararası kamuoyuyla paylaşılacak.

Türkiye’nin enerji ve çevre politikalarında son yıllarda ortaya koyduğu bütüncül yaklaşımın da uluslararası ölçekte değerlendirilmesi hedefleniyor.

"SIFIR ATIK VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞIYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu’na ilişkin değerlendirmesinde, şunları söyledi:

"Ortak evimiz dünyayı korumak için İstanbul’da küresel bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Sıfır Atık Forumu’nda; bakan düzeyinde katılımcılar, uluslararası karar vericiler ve sektör temsilcileri bir araya gelecek. Forum marjında düzenlenecek "Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği ve Kaynak Yönetimi" temalı yüksek düzeyli oturumla enerji verimliliğinin artırılması ve temiz enerjiye geçiş konularında somut çözümleri hep birlikte şekillendireceğiz."

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SIFIR ATIK İKİ AYRILMAZ BAŞLIK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Enerji verimliliği ve sıfır atık iki ayrılmaz başlık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayeleri ve liderliğinde 5-7 Haziran’da Sıfır Atık Vakfı olarak gerçekleştireceğimiz Sıfır Atık Forumu’nda yol haritası ortaya çıkacak. İstanbul’u dünyadaki sıfır atık ve enerji verimliliği konularının merkezi haline getirmek istiyoruz.”

SIFIR ATIK YAKLAŞIMI, ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİREN TAMAMLAYICI BİR UNSUR

Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu’nda, sıfır atığın yalnızca bir bertaraf politikası olmadığı; kaynağında azaltım, geri kazanım, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde yeni bir ekonomik paradigma sunduğu vurgulanacak.

Bu yaklaşımın, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda enerji arz güvenliğini güçlendiren tamamlayıcı bir unsur olduğunun altı çizilecek.

ARTAN ENERJİ TALEBİ, ARZ GÜVENLİĞİ VE İKLİM KRİZİNE BAĞLI BASKILAR

Küresel ölçekte artan enerji talebi, enerji arz güvenliği ve iklim krizine ilişkin baskılar; enerji politikalarının yalnızca üretim kapasitesi ekseninde değil, kaynak verimliliği, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık perspektifiyle yeniden şekillenmesini zorunlu hale getiriyor. Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu’nda; enerji arz zincirlerinin dayanıklılığı, kritik ham madde güvenliği ve jeopolitik gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkileri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

KRİTİK BAŞLIKLARDA ULUSLARARASI DENEYİM PAYLAŞIMI FIRSATI

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan enerji krizleri, bölgesel çatışmalar, tedarik zinciri kırılmaları ve jeopolitik gerilimler; ülkelerin enerji bağımsızlığı, stratejik rezerv kapasitesi ve yerli kaynak kullanımına yönelik politikalarını daha kritik hale getirdi.

Bu kapsamda oturumda; yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması, enerji ithalat bağımlılığının azaltılması, temiz teknolojilerin yaygınlaştırılması ve enerji altyapılarının iklim krizine karşı daha dirençli hale getirilmesi başlıklarında uluslararası deneyim paylaşımı gerçekleştirilecek.

Forumda ayrıca; enerji dönüşümünün finansmanı, yeşil yatırım mekanizmaları, karbon azaltım politikaları, kritik minerallerin sürdürülebilir yönetimi, temiz teknoloji ekosistemleri ve dijitalleşmenin enerji verimliliğine katkısı gibi başlıkların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Özellikle yapay zekaa destekli enerji yönetim sistemleri, akıllı şehir uygulamaları, atıktan enerji üretimi ve sanayide kaynak optimizasyonu gibi yenilikçi uygulamaların sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından taşıdığı stratejik önem vurgulanacak.

İSTANBUL'DA ÇOK TARAFLI BİR İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ OLUŞACAK

Yüksek Düzeyli Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanları Oturumu’nun, yalnızca mevcut enerji sorunlarına çözüm arayan bir platform değil; aynı zamanda enerji diplomasisinin geleceğine yön veren çok taraflı iş birliği zemini oluşturması hedefleniyor.

İstanbul’da gerçekleştirilecek bu buluşmanın; enerji güvenliği ile çevresel sürdürülebilirlik arasında denge kuran yeni nesil politikaların geliştirilmesine, bölgesel ortaklıkların güçlendirilmesine ve COP31 öncesinde somut eylem modellerinin ortaya konulmasına katkı sunması bekleniyor.

İSTANBUL, COP31 ÖNCESİNDE KÜRESEL İKLİM GÜNDEMİNE YÖN VERECEK

İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın merkez etkinliği olarak konumlanan Sıfır Atık Forumu; sıfır atık yaklaşımını iklim eyleminin merkezine taşıyan, uygulama odaklı ve yüksek düzeyli uluslararası bir platform niteliği taşıyacak.

Sıfır Atık Vakfı tarafından Birleşmiş Milletler iş birliğiyle düzenlenen ve “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” temasıyla gerçekleştirilecek Forum, 5–7 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul’da dünyanın dört bir yanından devlet temsilcilerini, bakanları, belediye başkanlarını, iş dünyasını, akademiyi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek.

COP31 öncesinde küresel iklim gündemine yön verecek stratejik bir platform niteliği taşıyan Forum, sıfır atık yaklaşımını enerji dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştirmeyi hedefliyor.

Forum programı kapsamında sektör bazlı dönüşüm başlıklarını ilerletmek amacıyla Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu ile Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Oturumu da gerçekleşecek.

Sıfır Atık Forumu için 180’den fazla ülkeden 5 binin üzerinde katılımcı İstanbul’da bir araya gelecek. Etkinlikte 120’den fazla bakan, 200’den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluş temsilcileri, iş dünyası liderleri, akademisyenler, finans kuruluşları, teknoloji geliştiricileri ve sivil toplum temsilcileri yer alacak.

Bu yönüyle Sıfır Atık Forumu, bir vakıf tarafından organize edilen dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

SIFIR ATIK FORUMU EYLEM ODAKLI BİR PLATFORM

Forum; resmi uluslararası anlaşmaların müzakere edildiği bir diplomatik süreçten ziyade, gönüllü uyumun, çok taraflı iş birliklerinin ve somut uygulama modellerinin hızlandırıldığı eylem odaklı bir platform olarak tasarlandı.

Şehirlerden ülkelere, özel sektörden akademiye uzanan çok paydaşlı yapı; uygulanabilir çözümler, ölçülebilir hedefler ve kısa vadeli eylem planları etrafında buluşacak.

İstanbul’daki bu buluşma, COP31 sürecine giden yolda teknik ve diplomatik bir eşik niteliği taşıyor. Türkiye, sıfır atık yaklaşımını iklim krizine karşı somut, uygulanabilir ve ölçülebilir bir çözüm modeli olarak uluslararası platforma taşımayı sürdürüyor.

Sıfır Atık Forumu; yalnızca bir etkinlik değil, iklim diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, insanlığın ortak evini korumak, kaynakları gelecek nesillere aktarmak ve daha adil bir dünya inşa etmek isteyen tüm küresel paydaşları bu tarihi buluşmanın parçası olmaya davet ediyor.