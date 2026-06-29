Enflasyon beklentisi belli oldu: Yüzde 1,04
AA Finans'ın haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin haziranda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,04 oldu.
Haziran ayı enflasyonu maaşların odağında.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
HAZİRANDA AYLIK ENFLASYONDA YÜZDE 1,04 ARTIŞ BEKLENİYOR
Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,81 ile yüzde 1,77 arasında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 32,61
Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 29
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında yüzde 1,71 artış göstermişti.
2026 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ
2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: