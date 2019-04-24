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Engelli numarası yapıp insanları kandıran köpek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sakat taklidi yapan köpek, görenleri güldürdü.

İHA | 24.04.2019 - 17:38..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Ayvanat Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, sokak köpeğinin engelli taklidi yaparak dikkat çektiği anlar kameraya yansıdı.

SAKAT TAKLİDİ YAPTI AYAĞA KALKTI

Mahalle sakinleri yerde sürünen köpeği görünce belediye yetkilileri tarafından yardım edilmesi için video çekmek istedi. Vatandaşlar köpeğin acınacak halini videoya çektiği esnada köpek hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarak yürüdü. O anları videoya çeken vatandaş ise şaşkınlığını gizleyemedi. Adeta sakat taklidi yapan köpeğin hali görenleri güldürdü.

Engelli numarası yapan köpek

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