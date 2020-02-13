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Engelli raporu vermeyen doktora bıçaklı saldırı

Bolu'da Mustafa A. isimli şahıs, AİBÜ'de görevli Doktor Mehmet Kayhan’a, kendisine engelli raporu vermediği gerekçesiyle bıçakla saldırdı.

DHA | 13.02.2020 - 18:18..
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Mustafa A., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde engelli raporu alabilmek için üniversitenin Sağlık Kurulu Heyeti’ne başvurdu.

Yapılan başvuru sonucu heyet, Mustafa A.’nın yüzde 30 derecede engelli olduğuna karar verdi.

DOKTORU TEHDİT ETTİ

Mustafa A., engelli maaşı alabilmek için kendisine verilen rapordaki derecenin yüzde 40’a çıkarılmasını istedi. Talebi kabul edilmeyen Mustafa A., hastaneye tekrar gelerek Sağlık Kurulu Heyeti doktorlarından birini tehdit etti.

Mustafa A. tehdit ettiği doktorla beraber Sağlık Kurulu Heyeti Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kayhan’ın bulunduğu başhekimlik katına çıktı. Dr. Kayhan’ın odasına aniden giren Mustafa A., üzerindeki bıçağı çıkardı.

ORADA BULUNANLAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırgan, olay sırasında odada bulunan kişiler tarafından etkisiz hale getirildi. Mustafa A.'nın bıçağı doktora değil kendisine zarar vermek için yanında getirdiğini söylediği öğrenildi. Saldırganın psikolojik rahatsızlıkları olduğu belirtildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Mustafa A.'nın olayda kullanmaya çalıştığı bıçak da polis tarafından delil olarak alındı.


Engelli raporu vermeyen doktora bıçaklı saldırı girişimi -1


Engelli raporu vermeyen doktora bıçaklı saldırı girişimi -2

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