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Ercan Kont yaşamını yitirdi

77 yaşındaki tiyatro oyuncusu Ercan Kont, Adana’da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

İHA | 23.12.2019 - 05:08..
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Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla ünlenen tiyatrocu Ercan Kont’un kısa süre önce Adana'nın Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan özel bir huzurevine yerleştiği öğrenildi.

HUZUREVİNDEKİ ODASINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

77 yasındaki Kont’un cesedi huzurevleri yetkilileri tarafından kaldığı odasında bulundu. Kurum yetkilileri bunun üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kont’un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, duayen tiyatrocu Ercan Kont 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

Ercan Kont yaşamını yitirdi

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