İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi 77 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Vanlıoğlu için Fatih Camii'nde, cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Fatih Camii'ne geldi. Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından kısa bir konuşma yaptı.

"HER ŞEYİYLE ÖRNEK BİR İSİMDİ"

Yaptığı konuşmada Erdoğan, "Öncelikle şu anda musallada ebedi aleme uğurlayacağımız muhterem hocamız Ahmet Vanlıoğlu'nun huzurunda az önce Diyanet İşleri Başkanımız söylenmesi gerekenleri en güzel şekliyle ifade ettiler. Gerçekten Vanlıoğlu hocamız kürsüde olsun mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi ve örnek olmanın ötesinde yani kürsüdeki hitabında o kavli leyin Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti. Bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönülleri fethetmişti. Son demlerinde kendisini görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm. Bir kaç hafta önce oğlu Masum'a onu söylemiştim. İstanbul'a şöyle bir gelişimde kendisini ziyaret etmek isterim demiştim. Fakat nasip olmadı. Şimdi musallada kendisiyle beraberiz" ifadelerini kullandı

TÖRENE GENİŞ KATILIM OLDU

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun cenaze namazına; Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında, Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, İsmailağa Cemaati Önderi Mahmud Ustaosmanoğlu'nun vekillerinden Hasan Kılıç, Kemal Hut, oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı VİDEO