taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.943
Euro
6.6866
Altın
1281.55
Borsa
95415.57
Gram Altın
245.021

Erdoğan Beştepe'de 1 Mayıs programı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de, "Ayrımcılık yapıldığına dair üzücü haberler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA | 01.05.2019 - 19:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Erdoğan Beştepe'de 1 Mayıs programı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu.

"28 ŞUBAT DÖNEMİ KAFASI"

31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına dair haberler aldıklarını belirten Erdoğan, "Bu tür ayrımcılıkları meşrulaştırmak için birçok yalana ve çarpıtmaya başvuruluyor. Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır. Birileri bu kafayı yeniden hortlatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

182
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50’ye çıktı

Cep telefonunda ÖTV yüzde 50’ye çıktı

901
İntihar etmek isteyen kişiyi Davutoğlu ikna etti

İntihar etmek isteyen kişiyi Davutoğlu ikna etti

582
Ankara'da 1 Mayıs kutlaması

Ankara'da 1 Mayıs kutlaması

370
Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Yunus Emreli 1 Mayıs mesajı

144
ABD basınının Venezuela üzüntüsü

ABD basınının Venezuela üzüntüsü

140
Adana'da başak timi nöbette

Adana'da başak timi nöbette

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir