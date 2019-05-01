Erdoğan Beştepe'de 1 Mayıs programı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu.

"28 ŞUBAT DÖNEMİ KAFASI"

31 Mart seçimlerinin ardından kimi belediyelerde sendika üyelerine veya işe giriş tarihine bakılarak ayrımcılık yapıldığına dair haberler aldıklarını belirten Erdoğan, "Bu tür ayrımcılıkları meşrulaştırmak için birçok yalana ve çarpıtmaya başvuruluyor. Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa, 28 Şubat dönemi kafasıdır. Birileri bu kafayı yeniden hortlatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.