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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'le ticaretimiz artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Konseyi ile bir araya geldi.

AA | 02.05.2019 - 18:59..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'le ticaretimiz artıyor

BOSNA HERSEK'E DESTEK VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmelerin hemen ardından basının karşısına geçerek toplantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk Akımı projesine de değinerek, "Türk Akımı Projesi'nin Bosna Hersek'e intikali noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

İKİLİ TİCARETİMİZ ARTIYOR

Ayrıca Erdoğan, "Bosna Hersek'teki ekonomik kalkınmanın toplumun refahına, ülkenin iç siyasi istikrarına, birlik ve bütünlüğüne katkı sağlayacağı düşüncesiyle ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerin daha da güçlendirilmesi imkanlarını görüştük. İkili ticaretimizin yükselen bir grafik çizdiğini memnuniyetle tespit ettik." dedi.

ET İTHALATI İÇİN GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ

Erdoğan et ithali konusuna da değinerek, "Bosna Hersek'ten et ithali noktasında gerekli talimatları verdik." ifadelerini kullandı.

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