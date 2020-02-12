CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yer verdi.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI KILIÇDAROĞLU'DUR

"FETÖ'yü suç örgütü ilan eden ve Milli Güvenlik Kurulu'ndaki toplantıda alınan kararın altında benim imzam var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibidir" dedi.

Erdoğan: FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu'dur ViDEO

KASETLE GÖREVE GELDİN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geliş hikayesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'a kaset kumpasının kimlerin kurduğunun ortada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi;

"Bu şahıs son günlerde FETÖ'nün siyasi ayağı diye esip gürlemeye başladı. Bugün burada FETÖ'nün siyasi ayağını ben size adeta ekran diyebileceğim duvarda açıklıyorum. Kılıçdaoroğlu bize çamur atmaya çalışırken elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ'nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir.

"SENİ ORAYA GETİREN FETÖ"

FETÖ'yü suç örgütü olarak ilan eden ve o MGK kararının altında imzası olan benim. Baykal'ın yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesi ile CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren FETÖ.





BU ZAT VE EKİBİ OMURGASIZDIR

Baykal'a kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildi. FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza yönelik sinsi kumpasında CHP'nin ortaya koyduğu tavır FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Bu zat ve ekibi omurgasızdır FETÖ'ye diyet borçludur.''