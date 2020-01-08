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Erdoğan ile Putin 2'nci kez görüştü

Türkiye ile Rusya'nın mega projesi olan TürkAkım'ın açılışından sonra Putin ile Erdoğan, 2. bir görüşme gerçekleştirdi.

AA | 08.01.2020 - 17:01..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile vanayı açtı.

Erdoğan ile Putin 2'nci kez görüştü

İKİ LİDER SAVUNMA VE DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA BİRLİKTE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

İki lider, daha sonra bakanlarıyla birlikte baş başa görüşmek için  bir araya geldi.

Görüşmede Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da hazır bulundu.

Görüşme 30 dakika sürdü...

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