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Erdoğan Macron'a İslami terör tepkisinde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'a "Paris'te Sarı Yelekliler çıktı hadi çöz bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste bunu böyle bilesin" dedi.

AA | 09.12.2019 - 12:51..
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Erdoğan Macron'a İslami terör tepkisinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

Erdoğan, Macron için; ''NATO zirvesinde İslami terörden bahsediyor. Kendisine söyledim İslamın kelime anlamı itibariyle anlamı barıştır. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun?'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Dünya nüfusunun dörtte birine sahip olan Müslümanlar, maalesef güçleriyle orantılı etkiye sahip değil. Çareyi başkalarından beklemekle elde edeceğimiz hiçbir şey olmaz.

Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz.

Erdoğan Macron'a İslami terör tepkisinde bulundu ViDEO

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON'A TEPKİ

NATO zirvesinde Fransa'nın başkanı İslami terörden bahsediyor. Kendisine söyledim İslamın kelime anlamı itibariyle anlamı barıştır. Siz İslami terör ifadesi ile barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Paris'te Sarı Yelekliler çıktı hadi çöz bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste bunu böyle bilesin..

Erdoğan Macron'a İslami terör tepkisinde bulundu

AİLE İÇİ ŞİDDET ÖNÜNE GEÇMEMİZ GEREKEN EN ÖNEMLİ TEHDİT

Aile içi şiddet önüne geçmemiz gereken en önemli tehditlerden biridir. Hep birlikte bir seferberliğe girmeliyiz. Sınırlarımızı korurken, zihinlerimizin teslim alınmasına yol açacak her çatlağı doldurmalıyız. İslam ülkelerini böl parçala yut anlayışı ile emperyalist anlayış yoluna devam ediyor.

İSLAM ÜLKELERİNİ BÖL PARÇALA YUT ANLAYIŞI İLE EMPERYALİST ANLAYIŞ YOLUNA DEVAM EDİYOR

İslam ülkelerini böl parçala yut anlayışı ile emperyalist anlayış yoluna devam ediyor. Sosyal devlet ilkesini göz ardı eden hiçbir ülkenin hedeflerine ulaşabilmesi mümkün değildir.

Erdoğan Macron'a İslami terör tepkisinde bulundu

Erdoğan Macron'a İslami terör tepkisinde bulundu

Erdoğan Macron'a İslami terör tepkisinde bulundu

Erdoğan Macron'a İslami terör tepkisinde bulundu


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