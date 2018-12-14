Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'nda sınır ötesi operasyonlara değindi.

FIRAT'IN DOĞUSUNU HUZURA KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ

"Türkiye'nin bölgesinde uyguladığı politikanın temelinde zalimin karşısında mazlumların yanında yer almak bulunuyor. Irak ve Suriye'yi DEAŞ'la mücadele görüntüsü adı altında yakıp yıkanlar vebal altındadır. Daha önce Cerablus, Afrin, İdlib gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmakta kararlıyız. Dün akşam operasyonlarımızı yaptık. Sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar ve Karacak'ta operasyonu yaptık. Gerisi gelecektir. Çünkü oradan bize tehdit varsa, cevabı da anında verilecektir. Tel Rıfat'tan askerlerimize yönelik kalleş saldırı, aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir.

Erdoğan: Kararlılığımızı bozmaya çalışıyorlar ViDEO



TEMİZLEMEZSENİZ MÜNBİÇ'E DE GİRECEĞİZ

Bizden yeni bir plan istiyorlar. Münbiç hikayesiyle bizim dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Münbiç, Arapların yaşadığı bir yer. Orayı tamamen terör örgütlerine vermiş durumdalar. Bize söz verdiler, onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz dediler. Temizlediniz temizlediniz, çıkarmadığınız takdirde Münbiç'e de gireceğiz. Fırat'ın doğusundaki bataklığa müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetti. Bundan sonra tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yok."

