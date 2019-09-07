Erdoğan: Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye bir şey kalmaz

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

"HANGİ MEDENİYETLE İLİŞKİLERİNİZİ KUVVETLENDİRİYORSANIZ ONA AİTSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürekli eserler üretilmesi gerektiğini belirterek, "Medeniyet demek, her şey gibi kültür ve sanatı da sürekli olarak yeniden ve yeniden inşa demektir. Tarihimizle elbette kıvanç duyacağız. Bu topraklarda üretilmiş her türlü kültür eseri ile sanat birikimi ile, her dönemden kalma mimari eserler ile ebette iftihar edeceğiz. Ama daha önemlisi biz bunların üzerine ne koyduğumuza da bakacağız. Şayet geçmişimize dahi doğru dürüst sahip çıkamayan günümüzde de özgün bir üretim gerçekleştiremiyorsak, şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir. Türkiye’nin son iki asırdır siyasi, sosyal askeri her alanda yaşadığı büyük savrulmaların en tehlikeli noktası işte burasıdır. Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz. İnsanları diğer canlılardan ayıran doğruyu ve yanlışı ayırt etme, buna göre irade ortaya koyma kabiliyetidir. Öyleyse toplumları birbirinden farklı kılan da farklı medeniyet, tarih kültür ve sanat mirasıdır. Hangi medeniyete göre oturuyor, kalkıyor, çalışıyor, eğleniyor ve ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir. Diğer medeniyetlerin birikimlerinden faydalanmakla, onun bir parçası haline gelmek farklı şeylerdir. Biz özgünlüğümüzü koruyarak dünya ile birleşme peşindeyiz. Dünya son bir asırdır çok fazla acı yaşadı ve çok fazla örselendi. Dünya büyük ama ilişkiler küçükleşen dünyada daha da arıyor. Geleceğimizi daha huzurlu, güvenli, hep birlikte daha adil bir dünyada yaşayabilmek için insanlığın ortak mirasına sahip çıkmayı hayatımızın merkezine yerleştirmeliyiz. Bu müzeyi de böyle bir çabanın sembolü olarak görüyorum.” dedi.

29 EKİM'DE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı tamamlanan kütüphanenin 29 Ekim'de hizmete açılacağını bildirdi.

JAPONYA'DAN TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISI ARTACAK

Erdoğan, “Sergileme ve etkinlik alanları, atölyeleri, diğer bölümleri ile bu müzenin Eskişehir’den dalga dalga ülkemize ve dünyaya yayılan bir sanat ışığı olacağına inanıyorum. Bu müzeyi sanatseverlerimizin sahip oldukları koleksiyonları tüm toplumun istifadesine sunma erdeminin bir örneği olarak görüyorum. Erol Tabanca, mimar ve müteahhit olarak ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde gösterdiği başarıyı sanat alanında da tekrarlamıştır. Diğer sanatseverlerimizden benzer çabalar ve eserler beklediğimizi burada ifade etmek istiyorum. Böyle bir müzenin kuruluşu için Eskişehir’in seçilmiş olması fevkalade isabetlidir. Son 17 yılda Eskişehir’e, bu doğrultuda pek çok değer kazandırdık. Bugün Eskişehir, ülkemizde gezilip görülmesi gereken şehirler denildiğinde ilk akla gelenler arasında yer alıyor. Eskişehir’in uluslararası tanıtımı da yeterli düzeyde gerçekleştirdiğimize inanıyorum, ki burası yabancı misafirlerimiz için de ana destinasyonlardan birisi olacaktır. Haneda Havalimanı'ndan Türkiye’ye artık uçak seferlerinin de başlatılmış olması inanıyorum, ki buradaki bu adımla birlikte Japonya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında da ciddi bir artışa vesile olacaktır.” dedi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Ayrıca Erdoğan, "Ülkemizdeki her evladımızın eğitime erişimini sağlamak için 309 bin yeni derslik inşa ettik ve içlerini en modern şekilde donattık. Her derslikte öğrencilerimizin eğitim öğretim görebilmeleri için 632 bin yeni öğretmeni göreve başlattık. Müfredatın yenilenmesinde, eğitim öğretim kademeleri arasındaki geçişin düzenlenmesine kadar pek çok reformu hayata geçirdik. Buna rağmen hala eksiklerimiz olduğunun farkındayız. Tamamlamak için de tüm gücümüzle çalışıyoruz. Aynı şekilde kültür ve sanat alanında ülkemizin hak ettiği yere gelmesini sağlamanın mücadelesi içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde ülkemizin en büyük kütüphanesini inşa ettik. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, şu anda kitap yerleştirme işlemleri süren bu kütüphaneyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz."

"ÜLKEMİZİ KÜLTÜR SANATTA EN BÜYÜKLERİ ARASINA ÇIKARACAĞIZ"

İstanbul’da da şehrin en büyük tarihi eserlerinden biri olan Rami Kışlası'nı kütüphaneye çeviriyoruz. Rami Kışlası'ndaki çalışmalar bittiğinde burası, sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli kütüphaneleri arasında yerini alacaktır. Çocuklara ve gençlere en etkili şekilde ulaşmak için televizyondan sinemaya, müzikten bilgisayar oyunlarına kadar popüler kültürün tüm alanlarında kendi tarihimizden beslenen içerik üretimine ağırlık veriyoruz. Her yıl takdim ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri ile ülkemizin kültür sanat erbabına desteğimizi gösteriyoruz. Ülkemizi diğer alanlarla birlikte kültür sanatta da dünyanın en büyükleri arasında çıkarana kadar mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

ERDOĞAN, JAPONYA'DA DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILACAK

Ayrıca Erdoğan, Japonya ziyaretine de değinerek, "Ekimin 21-22'sinde Japonya'da İmparatoru'nun devir teslimi ile alakalı resmi törene inşallah katılacağız." dedi.

MÜZENİN İLK SERGİSİ 'VUSLAT'

Açılış töreninde bir konuşma yapan Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve müzenin kurucusu Erol Tabanca, müzenin inşaat aşamasında bile çevre esnafından ve vatandaşlardan destek gördüklerini ifade ederek, "Bizimle birlikte yakın çevremiz de heyecan duymaya başladı. Benim kızım uzun yıllar Amerika'da okudu, orada çalışmalarını sürdürüyordu. Ne zaman müzenin belli bir aşamaya geldiğini gördüğünde, 'Türkiye'ye gelmek ve müzenin başında olmak istiyorum.' dedi. Gurur duydum, başka ülkelerde ekmeğini kazanmaya çalışan bir insandan, ülkemize gelip vatanına, köklerine dönen bir evlada sahip olduğumu hissettim." dedi.

TÜRKİYE İLE JAPONYA'NIN İLİŞKİLERİ GELİŞECEK

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima da Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu, birçok şehri gezdiğini söyledi. Odunpazarı Modern Müze'nin Eskişehir'in cazibesini daha da arttıracağına inandığını belirten Miyajima, Japonya ile Türkiye arasındaki bağın güçlenerek devam edeceğini aktardı.

Müzede, küratörlüğünü Haldun Dostoğlu'nun yaptığı ve Erol Tabanca Koleksiyonu'ndan özel seçkilerin yer aldığı "Vuslat" adlı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

AÇILIŞI ERDOĞAN YAPTI

Konuşmaların ardından müzenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Temeli geçen yıl şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'ın (KKAA) tasarladığı müzede, farklı büyüklüklerdeki sergileme alanlarının yanı sıra kafe, satış mağazası ve atölye alanları bulunuyor.