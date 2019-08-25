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Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon’da yaptığı konuşmasında Pençe-3 Harekatı'ndan gelen acı haberle ilgili “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA | 25.08.2019 - 16:31..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Tonya ilçesindeki Erikbeli Yaylası’nda bir tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, açılış konuşmasında Pençe-3 harekatında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit olduğu, 7 askerin de yaralandığını vurgulayarak, şehitleremize başsağlığı diledi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK DEDİK"

21-22 tane teröristin içeride ve dışarıda öldürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehitlerimiz var. Bir tanesi Trabzonlu şehidimiz cenaze namazı kılındı. Allah rahmet eylesin. 2 şehidimiz farklı illerde yaralılarımız var ama 21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik. Süleyman kardeşimiz ve Savunma Bakanımız bu işi yakın takipte tutuyor. Bütün silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polisimiz hepsi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Allah şehitlerimize rahmet, Peygamberimize komşu eylesin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik

Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik

Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik

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