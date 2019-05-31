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Erdoğan: Sandıklara sahip çıkın

Erdoğan, katıldığı iftar programında partililerine seslenerek 23 Haziran'da sandıklara sahip çıkılmasını istedi.

AA | 31.05.2019 - 21:27..
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Erdoğan: Sandıklara sahip çıkın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan, 23 Haziran'da yenilenecek olan İBB Başkanlığı şeçimlerinde seçmenlere, sandığa sahip çıkın çağrınsında bulundu.

"TEK AMACIMIZ MİLLİ İRADENİN TECELLİSİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Rabbim bize yardım bekleyen tüm mazlumlara el uzatacak güç ve imkan versin. Son altı yılda yaşadığımız, karşılaştığımız tüm olaylar içinde olduğumuz oyunun büyüklüğünü göstermektdir. Yarın Yenikapı'da inşallah 313 bin kişiyle enderun teravih kılacağız.

Usulsüzlükler, yolsuzluklar nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Tek amacımız milli iradenin tecellisinin sağlıklı şekilde kayıtlara geçmesini sağlamak.
23 Haziran'da yeni bir seçimle İstanbul inşallah yeni Büyükşehir Belediye Başkanına kavuşacaktır. Sizlerden sandığa ve sandık sonuçlarına sıkı bir şekilde sahip çıkmanızı istiyorum.Millet olarak birliğimizden taviz vermezsek bizi kimse 2023 hedeflerimizden alıkoyamaz.

Ülkemizde büyük bir kesim büyük oyunu görmekte zorlanıyor ekonomide yaşadığımız sıkıntıları kendi dinamiklerimizden kaynaklandığını sanıyorlar. "

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