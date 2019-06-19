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Erdoğan: Vakıflarımız yıpratılmaya çalışılıyor

İstanbul seçimlerine sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması'nda konuşma yapıyor.

AA | 19.06.2019 - 20:12..
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Erdoğan: Vakıflarımız yıpratılmaya çalışılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son günlerde gönüllü kuruluşlarımızı hedef alan son derece haksız, çirkin bir kampanya yürütülüyor. İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan. Burslarla, yurtlarla, fikri, akademik çalışmalarla evlatlarımızın eğitimine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye düşen görev iyi işlere engel olmak değil zararlı, faydalı olanı bertaraf etmektir. Bir belediye başkanın sorumluluğu kimseyi dışlamadan, faydalı kuruluşlara yardım etmektir. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Bizim geleneğimizin taşıyıcı sütunları millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir.

"BU SALON MAZİDEN ATİYE KURDUĞUMUZ KARDEŞLİK KÖPRÜSÜDÜR"

"Milletin bize verdiği imkanları yine milletimizin faydasına olan işlerde, şehrimize ve insanımıza katkı sunacak projelerde kullanmaya gayret ettik. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada şu güzel birlikteliğimizi, bu güzelliğe vesile olan Fikr-i Asım  derneği gibi millet ve memleket sevdalısı  derneklerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Bugün burada Türk demokrasinin gücüne güç katmış milli irade neferleri var. Farklı siyasi görüşlerden, farklı kökenlerden, farklı meşreplerden kardeşlerimiz var. 82 milyonluk büyük Türkiye ailesinin nüvesi diyebileceğimiz dostlarımız, kardeşlerimiz var. Bu salon sadece İstanbul'un değil tüm Türkiye'nin özüdür, özetidir. Bizim muhabbetimizin, bin yıldır vatanımız olan Anadolu coğrafyasında maziden atiye kurduğumuz kardeşlik köprüsünün en güzel timsalidir. Biz birlikte Türkiyeyiz."

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