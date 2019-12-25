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Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasında yaşanan tartışmanın yakından takip edilmesini, ancak polemiğe girilmemesini istedi.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 09:24..
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Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP eski milletvekili Sinan Aygün arasında başlayan tartışma, uzun süredir kamuoyunun gündeminde.

Sinan Aygün, Mansur Yavaş'ı 25 milyon lira rüşvet istediği iddiasıyla suçladı. Yavaş ise Aygün'ün FETÖ'cülerle ortak iş yaptığını ileri sürdü.

İki isim arasında yaşanan gerilim, her geçen gün seviyesini artırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında, bu konu gündeme geldi.

Erdoğan, konunun CHP'yi ilgilendirdiğini belirtti ve polemiğe girilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

"TAKİP EDİN, POLEMİĞE GİRMEYİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına "Bu konuyu takip etmeye devam edin. Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin." dedi.

Mansur Yavaş ile Sinan Aygün arasındaki gerilim büyüyor haberi

Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

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