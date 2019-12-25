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Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi

Tunus lideriyle basın toplantısına çıkan Erdoğan, salonda sigara kokuları duyunca canlı yayında eleştirdi.

Haber Merkezi | 25.12.2019 - 15:15..
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Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programında olmadığı halde sürpriz bir şekilde Tunus'a gitmişti.

Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi

Tunus Cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısı sırasında Tunus heyetinin,salona sigara içip gelmesi ve salonu sigara kokutması Erdoğan'ın, dikkatini çekti.

Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi ViDEO

"SİZE TAVSİYEM SİGARAYI BIRAKIN"

Basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu.  Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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