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Erdoğan'ın KKTC Kuruluş Yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

DHA | 14.11.2019 - 19:45..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıymetli Kıbrıs Türk’ü kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 36. yıl dönümü münasebetiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bu gurur günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.'' ideleriyle başladığı 15 Kasım KKTC'nin 36. Kuruluş Yıldönümü mesajından satır başları:

''KIBRIS'IN VE KIBRIS TÜRK'ÜNÜN YANINDAYIZ''

"Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının karada olduğu gibi denizlerde ve göklerde de gururla dalgalanması için her türlü gayreti göstereceğiz."

"Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz."

''KIBRIS RUM OYUNLARINA ESİR EDİLEMEZ''

Adada adil kalıcı ve sürdürebilir bir siyasi çözüme ulaşılabilmesi için sergilediği çabalar maalesef Kıbrıs'ın güneyinde karşılık bulmamıştır

"Avrupa Birliği başta olmak üzere kimsenin Kıbrıs Türkü'nü Rum oyunlarının esiri haline getirmeye hakkı yoktur."

''HAKLARIN GASP EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ''

“Özellikle Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz’de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte Kıbrıs Türkü’nün varlığına yönelik tehditleri nasıl bertaraf etmişsek, bundan sonra da hak ve menfaatlerini aynı şekilde korumakta kararlıyız.”

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