Eren Elmalı, Kuzey Makedonya maçına devam edemedi
Milli futbolcu Eren Elmalı, Kuzey Makedonya maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlığın ardından devre arasında tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile mücadele etti.
Hazırlık maçının ilk yarısında A Milli Futbol Takımımıza kötü bir haber geldi.
EREN OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşayan Eren Elmalı, oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 8’inci dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde başına darbe alan Eren Elmalı, tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam etti.
Daha sonra baş dönmesi yaşayan 25 yaşındaki sol bek, 27’nci dakikada yerini Zeki Çelik’e bıraktı.
Zeki’nin oyuna dahil olmasının ardından Mert Müldür sol beke geçti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Eren Elmalı, devre arasında tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi