Erhan Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında 6 tutuklama

Evinin önünde kaçırılarak 2 gün sonra yapılan operasyonlar kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.

6 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılıkta ifade verdi.

Savcılık, şüphelilerden 6'sına tutuklama, 6'sına da adli kontrol talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İFADESİNDE İMAMOĞLU DETAYI

Karaal, ifadesinde kendisini kaçıran kişilerin Ekrem İmamoğlu ile İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın'ın adlarını vererek kilolarca altın istediklerini anlattı. Karaal, ifadesinde şunları söyledi:

"Beni sopalarla döverek, Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler.

Öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde bana işkence ederek o parayı vereceksin dediler ve sonradan 'Serdal Taşkın‘ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin' diyerek dövmeye devam ettiler."

Erhan Karaal'ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu'nun kasasısın deyip benden 300 kilo altın istediler

NE OLMUŞTU?

Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.