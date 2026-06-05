Erman Toroğlu yargılandığı davada beraat etti

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaya başlandı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Erman Toroğlu ile avukatı Ezgi Toroğlu katıldı.

Duruşmada müşteki avukatı da hazır bulundu.

"ORTALAMA GELİRİM 600-700 BİN TL"

Erman Toroğlu duruşmada "Ortalama gelirim 600-700 bin TL. Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Gece 10.30'da program yapıyordum. Galatasaray başkanı federasyon başkanına eliyle işaret ederek ‘sakın ha' dedi. Bende bunu bir öğrenelim dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar önce tanık oldum sonra sanık oldum. Bende bilmiyorum, herkes merak ediyor o ‘sakın ha' ne bilmiyorum. Hala ‘sakın ha' ne bilmiyorum" dedi.

"FEDERASYON BAŞKANI BANA MESAJ ATTI"

Toroğlu savunmasının devamında "Futbol Federasyonu Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır, şikayetçi olmamıştır. Futbol Federasyonu Başkanı bana mesaj attı. ‘Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım' dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan hakim ise Erman Toroğlu'nun beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ "müşteki", Erman Toroğlu ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, Toroğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında bir görüşme gerçekleştiği ve bu görüşmede bazı başlıkların ele alındığı yönündeki açıklamalarının soruşturma konusu yapıldığı belirtildi.

Savcılık, bu ifadelerin kamu düzeniyle ilgili olarak gerçeğe aykırı bilgi niteliği taşıdığı, kamu kurumlarına olan güveni zedeleyebileceği ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına yol açabileceği değerlendirmesini yaptı.

İddianamede ayrıca, Toroğlu'nun söz konusu beyanlarıyla toplumda endişe, korku veya panik oluşmasına neden olmayı amaçladığı, ifadelerin geniş kitlelere ulaşabilir nitelikte olması sebebiyle de "aleniyet" şartının gerçekleştiği ifade edildi.

Toroğlu'nun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

TOROĞLU NE DEMİŞTİ?

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen görüşmeye dair bir iddia ortaya atmıştı.

Toroğlu, Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan şampiyonluk için destek istediğini öne sürmüştü.

Toroğlu konuyla ilgili, "Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Dursun Başkan'ın, federasyon başkanına ‘Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, içeriden de baskı var, bize yardım ol, destek çık’ gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir." iddiasında bulunmuştu.

Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemi