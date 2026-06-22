Ermenistan'ın interneti Azerbaycan üzerinden sağlanacak
Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasında anlaşmaya varıldı. Ermenistan'ın internet trafiğinin transit geçişini, Azerbaycan'ın telekomünikasyon şirketi AzerTelecom sağlayacak.
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Azerbaycan ile Ermenistan şirketleri arasında internet meselesinde anlaşma sağlandı.
Azerbaycan'ın telekomünikasyon şirketi AzerTelecom ile Ermenistan'ın önde gelen operatörlerinden Telecom Armenia arasındaki temaslar sonuç verdi.
Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının, Azerbaycan üzerinden sağlanmasında anlaşmaya varıldı.
AZERTELECOM'UN ALTYAPISI KULLANILACAK
Anlaşma kapsamında AzerTelecom, sahip olduğu altyapıyı kullanarak Ermenistan yönündeki internet trafiğinin transit geçişini sağlayacak.
Söz konusu iş birliğinin, Güney Kafkasya'da bağlantı güzergahlarının çeşitlendirilmesine katkı sunması, telekomünikasyon ağlarının güvenilirliğini artırması ve sektörde bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine destek olması hedefleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)