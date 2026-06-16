Erokspor, Muhsin Yaşar ile sözleşme imzaladı
Erokspor, son olarak Galatasaray forması giyen milli basketbolcu Muhsin Yaşar'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Erokspor, tecrübeli pivot Muhsin Yaşar'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında mücadele edecek Muhsin Yaşar'a 'Ailemize hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." denildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki basketbolcu, Süper Lig'de 13 dakika 41 saniye ortalamayla mücadele etti.
Muhsin, 6.78 sayı ve 2.75 ribaunt ortalamaları yakaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)