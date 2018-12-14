Ersun Yanal geldi, Fenerbahçe hisseleri yükselişe geçti

Son 6 ayda yaklaşık yüzde 70 değer kaybeden ‘FENER’ hisseleri toparlanma sürecine girmişti. Son haftalarda toparlanma sürecinde olan FENER güne %3,5'luk bir yükselişle başladı.
AÇIKLAMANIN HEMEN ARDINDAN HİSSELER COŞTU
Güne 6,67 puandan başlayan Fenerbahçe Spor Kulübü hisseleri, saat 10:00’da teknik direktör Ersun Yanal’ın resmi olarak açıklanmasının hemen ardından 6,90’a kadar yükseldi.
Yatırımcısına kazandıran FENER, kâr satışlarının ardından 6,81’e kadar geriledi.
(Hisse senetlerindeki dalgalanma her on dakikada bir güncellenmektedir)