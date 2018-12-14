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Ersun Yanal geldi, Fenerbahçe hisseleri yükselişe geçti

Fenerbahçe'nin teknik direktör olarak Ersun Yanal ile anlaştığını kamuoyuna bildirmesinin ardından ‘FENER’ hisselerinde, gözle görülür bir artış gözlendi.

Özel İçerik | 14.12.2018 - 12:00..
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Ersun Yanal geldi, Fenerbahçe hisseleri yükselişe geçti

Son 6 ayda yaklaşık yüzde 70 değer kaybeden ‘FENER’ hisseleri toparlanma sürecine girmişti. Son haftalarda toparlanma sürecinde olan FENER güne %3,5'luk bir yükselişle başladı.

Ersun Yanal geldi, Fenerbahçe hisseleri yükselişe geçti

AÇIKLAMANIN HEMEN ARDINDAN HİSSELER COŞTU

Güne 6,67 puandan başlayan Fenerbahçe Spor Kulübü hisseleri, saat 10:00’da teknik direktör Ersun Yanal’ın resmi olarak açıklanmasının hemen ardından 6,90’a kadar yükseldi.

Yatırımcısına kazandıran FENER, kâr satışlarının ardından 6,81’e kadar geriledi.

Ersun Yanal geldi, Fenerbahçe hisseleri yükselişe geçti

(Hisse senetlerindeki dalgalanma her on dakikada bir güncellenmektedir)

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