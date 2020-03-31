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Erzincan'da dağ keçileri ilçeye indi

İlçeye inen dağ keçilerini görüntüleyen vatandaşın hayvanlara seslenerek, "İn aşağı yavrum, düşeceksin" dediği anlar izleyenler gülümsetti.

DHA |
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Erzincan'da dağ keçileri ilçeye indi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaşayanlar, yetkililerin 'evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmamaya başladı.

Bunun üzerine ilçede sokaklar sessizleşirken, dağ keçileri de bölgeye yakın alanlara indi. Sosyal hayatın kısıtlandığı ilçede vatandaşlar, camlarından yaban hayatını izlemeye başladı.

"İN AŞAĞI YAVRUM, DÜŞECEKSİN"

Bu sırada bölgede bulunan Şevket Gültekin, Şırzı Köprüsü yakınlarında dağ keçisi sürüsüne rastladı.

Erzincan'da dağ keçileri ilçeye indi ViDEO

Ağaçlara tırmanan keçileri görüntülerken hayvanlara seslenen Gültekin, "İn aşağı yavrum, düşeceksin, ne işin var senin ağaçta. Yavrum, koçum ağaçların başında ne işiniz var sizin, kime diyorum, gelin fotoğrafınızı çekeyim" dedi.

Erzincan'da dağ keçileri ilçeye indi

SÖZLERİ GÜLÜMSETTİ

Güntekin'in hayvanlara seslenişi ise izleyenleri gülümsetti. Bir süre daha ağaçların üzerinde beslenen keçi sürüsü, daha sonra gözden kayboldu.

Erzincan'da dağ keçileri ilçeye indi

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