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Erzincan'da evcilleştiren dört karga maskot oldu

Yavruyken annelerini kaybeden kargalar, Çağlayan beldesinin maskotu haline geldi.

İHA | 22.08.2019 - 09:10..
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Erzincan’a bağlı Günbağı köyünde Nevzat Gökdemir, inşaat halindeki evini kontrol ederken ilk gün 1, 2 gün sonra da 3 yavru karganın tavandaki soba deliğinden düştüğünü fark etti.

KARGALARI YAVAŞ YAVAŞ EVCİLLEŞTİRDİ

Annelerinin yavruları alması için uzaktan yavruları gözlemleyen Gökdemir, herhangi bir hareketliliğin olmamasından dolayı yavruları sahiplendi. Beslenmelerinde ilk gün zorluk yaşadığını söyleyen Gökdemir, sonraki günlerde kargaların kendilerine yavaş yavaş alıştığını ifade etti. Kargaların yemek saatlerini çıkardıkları seslerden yola çıkarak öğrendiğini dile getiren Gökdemir, artık kargaların kendisine alıştığını ve yanından ayrılmadıklarını söyledi.Erzincan'da evcilleştiren dört karga maskot oldu

"KARGALARDAN UZAKLAŞTIĞIMDA ÇOK DEĞİŞİK BİR SESLE ÖTÜYORLAR"

Gökdemir, “Aslında doğal yaşamlarının bozulduğunun farkındayım ancak anneleri gelmediği için ben beslemek zorunda kaldım. Şimdi elimden geldiğince doğal hayata alışmalarını sağlıyorum. Ben kargalardan uzaklaştığımda çok değişik bir sesle ötüyorlar” dedi.Erzincan'da evcilleştiren dört karga maskot oldu

EVCİLLEŞEN KARGALAR BELDENİN MASKOTU OLDU

Beldedeki kıraathanede oturan vatandaşların yanına konup masalarındaki bardaktan çay yudumlayan kargalar ilk etapta insanları şaşırttı. Daha sonra kargaların evcilleştiğini fark edip civar halkından öğrenen vatandaşlar, dostluk bağı kurdu. Her gün belirli zamanlarda kıraathaneye gelen kargalar, belde sakinlerinin adeta maskotu oldu. Vatandaşların elinden cips yiyip, bazen de selfie pozu vermeyi ihmal etmeyen kargalar neşe kaynağı oldu. Vatandaşlar, evcilleşen kargaların kıraathaneye gelmeye devam ettikleri sürece onlara bakacaklarını belirttiler.


Erzincan'da evcilleştiren dört karga maskot oldu

Erzincan'da evcilleştiren dört karga maskot oldu

Erzincan'da evcilleştiren dört karga maskot oldu


Erzincan'da evcilleştiren dört karga maskot oldu

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