Erzurum'da 55 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 55 yıl 100 ay 87 gün hapis cezası bulunan D.T. isimli şahsın Oltu ilçesinde gizlendiği tespit edildi.

KISKIVRAK GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla firari zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen D.T., tutuklanarak Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.