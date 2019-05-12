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Erzurum'da definecilerin kazdığı kuyuya at düştü

Deliklitaş mevkiinde tepe üzerinde definecileri kazdıkları beş metre derinlikte üç metre genişliğinde ki kuyuya sahipsiz at düştü.

İHA | 12.05.2019 - 11:16..
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Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen olayda Aziz Aladağ, akşamüzeri araziden bacanağına ziyarete giderken tesadüfen kuyu içerisindeki atı gördü.

Aladağ, önce itfaiye ekiplerine sonra Oltu Belediyesi ekiplerini haber verdi. Arazide yol olmayışı nedeni ile eder kepçe zorluklarla tepeye çıkarıldı.

"HER ÖNÜNE GELEN YERİ KAZMAMALARI LAZIM"

Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekiplerinden Fatih Kaygusuz, “Canlı hayvan kuyuya düştüğü ihbarını aldık. Olay yerine geldiğimizde atın definecilerin açtıkları kuyuya düştüğünü gördük. Bu tür kişilerin her önüne gelen yeri kazmamaları lazım. Aksi taktirde bu gibi durumlar ortaya çıkıyor. Atı kuyudan çıkardık bunun içinde gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ediyoruz” dedi.

Erzurum'da definecilerin kazdığı kuyuya at düştü

Erzurum'da definecilerin kazdığı kuyuya at düştü

Erzurum'da definecilerin kazdığı kuyuya at düştü

Erzurum'da definecilerin kazdığı kuyuya at düştü

Erzurum'da definecilerin kazdığı kuyuya at düştü

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