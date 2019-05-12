Erzurum'da definecilerin kazdığı kuyuya at düştü

Erzurum’un Oltu ilçesinde meydana gelen olayda Aziz Aladağ, akşamüzeri araziden bacanağına ziyarete giderken tesadüfen kuyu içerisindeki atı gördü.

Aladağ, önce itfaiye ekiplerine sonra Oltu Belediyesi ekiplerini haber verdi. Arazide yol olmayışı nedeni ile eder kepçe zorluklarla tepeye çıkarıldı.

"HER ÖNÜNE GELEN YERİ KAZMAMALARI LAZIM"

Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekiplerinden Fatih Kaygusuz, “Canlı hayvan kuyuya düştüğü ihbarını aldık. Olay yerine geldiğimizde atın definecilerin açtıkları kuyuya düştüğünü gördük. Bu tür kişilerin her önüne gelen yeri kazmamaları lazım. Aksi taktirde bu gibi durumlar ortaya çıkıyor. Atı kuyudan çıkardık bunun içinde gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ediyoruz” dedi.

















