Erzurum'da kaçan boğa, trafiği altüst etti

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, kesimhaneye götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine kattı.

TRAFİĞİ ALTÜST ETTİ

Kaçarken, hızla giden araçların önüne çıkan boğa sürücülere ve çevrede bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sahibini hafif şekilde yaralayıp, kendisini taşıyan kamyonetin ön panjürünü kıran boğayı kimse zapdedemedi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine boğanın kaçtığı istikamete, polis ekipleri ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri geldi.

SAKİNLEŞTİRCİ İĞNE YAPILDI

Sahibini ve ona yardım etmek isteyenleri peşinden koşturan boğa uyuşturucu iğne ile vurularak sakinleştirilmek istendi. Ancak atılan iki iğne boğayı sakinleştirmedi ve kaçmaya devam etti.

Boğaya daha sonra görevli tarafından üçüncü kez uyuşturucu iğne vuruldu. Bir süre sonra sakinleşmeye başlayan boğa, sahibi tarafından yakalandı.

GÜÇLÜKLE KAMYONETE BİNDİRİLDİ

Polisler yolu trafiğe kapatırken, boğanın bulunduğu yere kamyonet getirildi. Boğanın kamyonete bindirilmesi için büyük bir çaba harcanırken, çevredekiler de rahat bir nefes aldı.