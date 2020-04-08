Erzurum'da, koronayı yenen 2 doktor taburcu oldu

Erzurun'da, hastanede çalışırken 14 gün önce yaptırdığı test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Çağrı Öz, bugün meslektaşı Murat Altınok ile birlikte taburcu edildi.

Hastaneden çıkan iki doktor, evlerine gitti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, oğlunun taburcu olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

1 HAFTA SONRA GÖREVİNE DÖNECEK

Baba Öz, "Oğlum virüsü tahminimize göre hastanede çalışırken kaptı. Hafif ateş ve boğazında yanma vardı. Covid-19 test sonuçları pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. Çok şükür 14 gün sonra iyileşip doktor arkadaşı ile birlikte taburcu oldu. Oğlum ve arkadaşı hastalığı hafif şekilde atlattı. Mustafa bir hafta sonra görevinin başında olacak" diye konuştu.





