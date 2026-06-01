Erzurum'da polis, kaplumbağa için trafiği durdurdu

Erzurum’un Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulaması, bu kez farklı ve anlamlı bir ana sahne oldu. Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Muş istikametinde yaptığı rutin asayiş ve trafik kontrolü sırasında görevli bir polis memuru, beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Uygulama noktasında araç akışını kontrol eden ekipler, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti.

TRAFİK KAPATILDI, KÜÇÜK CANLIYA YOL VERİLDİ

Kaplumbağanın araçlar arasında ezilme tehlikesi bulunduğunu gören görevli polis memuru, vakit kaybetmeden trafiği durdurdu. Akan araçları güvenli şekilde yönlendiren polis, küçük canlıya zarar gelmemesi için yolun tamamen boşalmasını sağladı.

Kaplumbağaya dokunmadan, doğal hareketiyle ilerlemesini bekleyen polis memuru, sabırla yolun karşısına geçişini izledi.

SESSİZ VE SABIRLI MÜDAHALE TAKDİR TOPLADI

Kaplumbağanın güvenli şekilde karşıya geçmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndürüldü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, polis memurunun duyarlı yaklaşımı çok sayıda kullanıcı tarafından takdir edildi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR VE TAKDİR

Olayı gören vatandaşlar, gösterilen hassasiyet nedeniyle Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Küçük bir canlının yaşamını korumaya yönelik bu davranış, bölgede örnek bir duyarlılık olarak değerlendirildi.