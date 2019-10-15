Esad ile ABD'nin askerleri yolda karşılaştı

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin ilerleyişi başarılı bir şekilde devam ediyor.
Şanlı ordumuzun ilerleyişi ile bölgede bulunan ABD askerleri, geri çekilmeye başladı.
ABD ASKERLERİ BÖLGEYİ TERK EDİYOR, ESAD GELİYOR
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası YPG kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esad güçleri, otoyolda karşı karşıya geldi.
Görüntülerde ABD zırhlıları ile Esad Güçleri aynı karede yer alırken, iki güç arasında temas kurulmadı.
AFRİN'DEN KAÇIŞLARI AKILLARA GELDİ
Esad rejiminin istikametinin ise Münbiç olduğu öğrenildi.
Esad rejiminin şanlı ordumuzla çatışacağını açıklaması, akıllara Esad rejiminin Afrin'de bombalandığı anları getirdi.
Esad'ın paralı askerleri Afrin'e girmiş, Mehmetçiğimiz SİHA'larla bombalamıştı. Daha sonra rejim, kaçarak canını kurtarmaya çalıştı.