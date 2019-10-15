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Esad ile ABD'nin askerleri yolda karşılaştı

Kahraman Mehmetçiğimiz bölgede YPG'lileri temizleyince, Esad'ın paralı askerleri yola çıktı. Akıllara ise Afrin'den kaçışları geldi.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 16:15..
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Esad ile ABD'nin askerleri yolda karşılaştı

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin ilerleyişi başarılı bir şekilde devam ediyor.

Şanlı ordumuzun ilerleyişi ile bölgede bulunan ABD askerleri, geri çekilmeye başladı.

ABD ASKERLERİ BÖLGEYİ TERK EDİYOR, ESAD GELİYOR

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası YPG kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esad güçleri, otoyolda karşı karşıya geldi.

Esad ile ABD'nin askerleri yolda karşılaştı

Görüntülerde ABD zırhlıları ile Esad Güçleri aynı karede yer alırken, iki güç arasında temas kurulmadı.

AFRİN'DEN KAÇIŞLARI AKILLARA GELDİ

Esad rejiminin istikametinin ise Münbiç olduğu öğrenildi.

Esad rejiminin şanlı ordumuzla çatışacağını açıklaması, akıllara Esad rejiminin Afrin'de bombalandığı anları getirdi.

Esad'ın paralı askerleri Afrin'e girmiş, Mehmetçiğimiz SİHA'larla bombalamıştı. Daha sonra rejim, kaçarak canını kurtarmaya çalıştı.

Türkiye havadan ve karadan Esad'ın güçlerini vurdu

Esad ile ABD'nin askerleri yolda karşılaştı

Afrin'e girmeye çalışan Esad güçleri geri çekildi ARŞİV

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